две окружности имеют внешнее касание ,а расстояние между их центрами равно 16 см. найдите радиусы этих окружностей , если они пропорциональны числам 3 и 5.

Геометрия

две окружности имеют внешнее касание ,а расстояние между их центрами равно 16 см. найдите радиусы этих окружностей , если они пропорциональны числам 3 и 5.

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