две окружности имеют внешнее касание ,а расстояние между их центрами равно 16 см. найдите радиусы этих окружностей , если они пропорциональны числам 3 и 5.
Геометрия
две окружности имеют внешнее касание ,а расстояние между их центрами равно 16 см. найдите радиусы этих окружностей , если они пропорциональны числам 3 и 5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если окружности касаются внешним образом, то расстояние между центрами равно сумме радиусов. Пусть r1=3x, r2=5x, тогда 3х+5х=16, 8х=16, х=2 r1=6, r2=10
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