Кут, протилежний основі рівнобедреного трикутника, дорівнює 2β. Знайдіть бічну сторону ,якщо висота, проведена до основи, дорівнює h.
Геометрия
Кут, протилежний основі рівнобедреного трикутника, дорівнює 2β. Знайдіть бічну сторону ,якщо висота, проведена до основи, дорівнює h.
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