Какие морфологические признаки выделенного в предложении слова указаны правильно? Ветви яблони дрогнули,РОНЯЯ сочные плоды. 1) Особая форма глагола- деепричастие; 2) Несовершенный вид; 3) страдательное; 4) действите...
Русский язык
Какие морфологические признаки выделенного в предложении слова указаны правильно? Ветви яблони дрогнули,РОНЯЯ сочные плоды. 1) Особая форма глагола- деепричастие; 2) Несовершенный вид; 3) страдательное; 4) действительное; 5) в форме множественного числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильными являются только 1 и 2. Страдательными и действительными бывают причастия. Деепричастие - НЕИЗМЕНЯЕМАЯ форма глагола, поэтому п.5 тоже является ошибочным.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
В школьном саду собрали 84ц яблок их было в 2 раза больше чем груш. Третью часть всех фруктов уложили в ящики по 14кг в каждый. Сколько для этого п...
Математика
ученики девятых и десятых классов посадили 176 деревьев. сколько деревьев посадили десятиклассники если они посадили на 20 процентов больше деревье...
Русский язык