Какие морфологические признаки выделенного в предложении слова указаны правильно?             Ветви яблони дрогнули,РОНЯЯ сочные плоды. 1) Особая форма глагола- деепричастие; 2) Несовершенный вид; 3) страдательное; 4) действите...

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Какие морфологические признаки выделенного в предложении слова указаны правильно?             Ветви яблони дрогнули,РОНЯЯ сочные плоды. 1) Особая форма глагола- деепричастие; 2) Несовершенный вид; 3) страдательное; 4) действительное; 5) в форме множественного числа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильными являются только 1 и 2. Страдательными и действительными бывают причастия. Деепричастие - НЕИЗМЕНЯЕМАЯ форма глагола, поэтому п.5 тоже является ошибочным.
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