разбор по составу наишишью пылелосю пришкольный
Русский язык
разбор по составу наишишью пылелосю пришкольный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С формой "пылесосю" можно поспорить. Современные словари дают "пылесошу". Если разбирать первый вариант, то в слове 2 корня пыл и сос, ю - окончание, е- интерфикс, или соединительный гласный. Иногда показывается значком суффикса и основа под этой буквой прерывается. В варианте "пылесошу" всё то же самое, только окончание у. Разбор других слов в предыдущем решении выполнен правильно.
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