1)Лыжник проходит 4,5 км за 15 мин.За какое время лыжник пройдёт 15 км,если будет идти с такой же скорость? 2)Для приготавления драгоценного сплава взяли золото,серебро и платину,массы которых относились как 3:4:9 соответственн...

Математика

1)Лыжник проходит 4,5 км за 15 мин.За какое время лыжник пройдёт 15 км,если будет идти с такой же скорость? 2)Для приготавления драгоценного сплава взяли золото,серебро и платину,массы которых относились как 3:4:9 соответственно.Найдите массу серебра в 120 г такого сплава. 3)Сплав содержит 11% меди.Сколько меди содержится в 370 кг такого сплава?

Автор: Гость