1)Лыжник проходит 4,5 км за 15 мин.За какое время лыжник пройдёт 15 км,если будет идти с такой же скорость? 2)Для приготавления драгоценного сплава взяли золото,серебро и платину,массы которых относились как 3:4:9 соответственн...

Математика
1)Лыжник проходит 4,5 км за 15 мин.За какое время лыжник пройдёт 15 км,если будет идти с такой же скорость? 2)Для приготавления драгоценного сплава взяли золото,серебро и платину,массы которых относились как 3:4:9 соответственно.Найдите массу серебра в 120 г такого сплава. 3)Сплав содержит 11% меди.Сколько меди содержится в 370 кг такого сплава?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)1)  серебро в сплаве  4/(3+4+9)*100%=400/16=25%    2)  платина в сплаве  9/(3+4+9 *100%=900/16=56,25% ,  в 120 г сплава платины  120*56,25/100=67,5 г.  Ответ:67,5 г  
Гость:
1) 4.5км - 15мин.      Х=(15*15)/4,5=50     15 км -Х мин   2)3:4:9=1:12 120гр. - 12:12       Х= 1:12*120=10 гр.  Х гр. - 1:12    3) 100% - весь сплав        370кг - 100%           Х=11*370/100=40,7 кг      11% - медь                   Х - 11%
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