1)Лыжник проходит 4,5 км за 15 мин.За какое время лыжник пройдёт 15 км,если будет идти с такой же скорость? 2)Для приготавления драгоценного сплава взяли золото,серебро и платину,массы которых относились как 3:4:9 соответственн...
Математика
1)Лыжник проходит 4,5 км за 15 мин.За какое время лыжник пройдёт 15 км,если будет идти с такой же скорость? 2)Для приготавления драгоценного сплава взяли золото,серебро и платину,массы которых относились как 3:4:9 соответственно.Найдите массу серебра в 120 г такого сплава. 3)Сплав содержит 11% меди.Сколько меди содержится в 370 кг такого сплава?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)1) серебро в сплаве 4/(3+4+9)*100%=400/16=25% 2) платина в сплаве 9/(3+4+9 *100%=900/16=56,25% , в 120 г сплава платины 120*56,25/100=67,5 г. Ответ:67,5 г
Гость:
1) 4.5км - 15мин. Х=(15*15)/4,5=50 15 км -Х мин 2)3:4:9=1:12 120гр. - 12:12 Х= 1:12*120=10 гр. Х гр. - 1:12 3) 100% - весь сплав 370кг - 100% Х=11*370/100=40,7 кг 11% - медь Х - 11%
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