На посещение школьниками театра родители израсходовали 2/7 всех собранных денег,а на экскурсию 4/7 этой суммы.После осталось 2500руб.Сколько денег было собрано родителями??
Математика
На посещение школьниками театра родители израсходовали 2/7 всех собранных денег,а на экскурсию 4/7 этой суммы.После осталось 2500руб.Сколько денег было собрано родителями??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2/7 + 4/7 = 6/7 (суммы)-израсходовали 2)1- 6/7 = 7/7 - 6/7= 1/7 (суммы)-осталась 3)2500: 1/7 =2500*7=17500(руб)-было собрано родителями Ответ: 17500 руб.
Гость:
всего было израсходовано 2/7+4/7=6/7. следовательно осталось 1/7 всех денег. пусть х- первоначальное кол-во денег. тогда 1/7х =2500 х=17500 ответ: 17500руб было изначально собрано родителями
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
прямой угол ABC луч BD разделяет на углы Abd и DBC.Угол ABD равен 25 градусам ,Сколько градуусов содержит угол DBC?
Химия
Помогите решить наиболее правильно, пожалуйста! =))) 1) AgNO3+ ... = HNO3+ ... 2) Ag2SO4+ ... = H2SO4+ ... 3) BaCl2+... = HCl+ ... 4) Ba(NO3)2+...=...
Русский язык