На посещение школьниками театра родители израсходовали 2/7 всех собранных денег,а на экскурсию 4/7 этой суммы.После осталось 2500руб.Сколько денег было собрано родителями??

Математика
На посещение школьниками театра родители израсходовали 2/7 всех собранных денег,а на экскурсию 4/7 этой суммы.После осталось 2500руб.Сколько денег было собрано родителями??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2/7 + 4/7 = 6/7 (суммы)-израсходовали 2)1- 6/7 = 7/7 - 6/7= 1/7 (суммы)-осталась 3)2500: 1/7 =2500*7=17500(руб)-было собрано родителями   Ответ: 17500 руб.
Гость:
всего было израсходовано 2/7+4/7=6/7. следовательно осталось 1/7 всех денег. пусть х- первоначальное кол-во денег. тогда 1/7х =2500 х=17500 ответ: 17500руб было изначально собрано родителями 
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