На посещение школьниками театра родители израсходовали 2/7 всех собранных денег,а на экскурсию 4/7 этой суммы.После осталось 2500руб.Сколько денег было собрано родителями??

Математика

На посещение школьниками театра родители израсходовали 2/7 всех собранных денег,а на экскурсию 4/7 этой суммы.После осталось 2500руб.Сколько денег было собрано родителями??

Автор: Гость