Помогите решить наиболее правильно, пожалуйста! =))) 1) AgNO3+ ... = HNO3+ ... 2) Ag2SO4+ ... = H2SO4+ ... 3) BaCl2+... = HCl+ ... 4) Ba(NO3)2+...= HNO3 + ... 5) Pb(NO3)2+ ...= HNO3 + ... 6) Na2S + ...= H2S+ ...
Химия
Помогите решить наиболее правильно, пожалуйста! =))) 1) AgNO3+ ... = HNO3+ ... 2) Ag2SO4+ ... = H2SO4+ ... 3) BaCl2+... = HCl+ ... 4) Ba(NO3)2+...= HNO3 + ... 5) Pb(NO3)2+ ...= HNO3 + ... 6) Na2S + ...= H2S+ ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) AgNO3 +HCl = AgCl + HNO3 2) Ag2SO4 + HCl = AgCl + H2SO4 3) BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HCl 4) Ba(NO3)2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HNO3 5) Pb(NO3)2 + H2SO4 = PbSO4 + 2HNO3 6) Na2S + HCl = NaCl + H2S
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