атом переходит из возбужденного состояния в основное, излучая при этом фотон. Как изменится энергия этого фотона, его частота и длина волны, если во втором случае атом переходит в основное состояние с более высокой энергией, че...

Физика

атом переходит из возбужденного состояния в основное, излучая при этом фотон. Как изменится энергия этого фотона, его частота и длина волны, если во втором случае атом переходит в основное состояние с более высокой энергией, чем в первом случае

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