атом переходит из возбужденного состояния в основное, излучая при этом фотон. Как изменится энергия этого фотона, его частота и длина волны, если во втором случае атом переходит в основное состояние с более высокой энергией, че...
Физика
атом переходит из возбужденного состояния в основное, излучая при этом фотон. Как изменится энергия этого фотона, его частота и длина волны, если во втором случае атом переходит в основное состояние с более высокой энергией, чем в первом случае
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
hc/l=Aв +Eк 1)энергия фотона уменьшится 2) длина волны увеличится 3) частота уменьшится
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите написать сочинение МОЙ ДРУГ (Ж Р) или предложения употребив несколько слов из списка (1или2можно3) : подводить кого-либо поддерживать кого...
Алгебра
Одно из чисел на 7 больше другого .Если меньшее число увеличить в 2 раза,а большее на 6 ,то их суммастанет равной31. Найдите числа.
Геометрия
Математика
Алгебра