сумма вертикальных углов в 2 раза меньше угла , смежного с каждым из них.найти углы

Геометрия
сумма вертикальных углов в 2 раза меньше угла , смежного с каждым из них.найти углы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-вертикальный угол (их 2) у - смежный угол Вертик+смеж=180град   у=2х*2 у=4х х+у=180 , подставим значение у во второе уравнение 4у+у=180 5у=180 у=180:5 у=36 град - вертик.угол 180-36=144град - смежный угол  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найти ребро куба если объем равен 8
Ответить
Алгебра
(а-в)² _____ а²-в²
Ответить
Алгебра
составьте уравнение каксатальной к графику функции у=х^2 + 4 параллелтно прямой у = -2х+6.
Ответить
Химия
В растворе массой 100 г содержится соль массой 20 г. Найти массовую долю соли в растворе. Заранее спасибо...
Ответить
Алгебра
лаборант должен был набрать на компьютере 200 страниц текста за определенное время.печатая в день на 5 стр больше чем планировал,он завершил работу...
Ответить