сумма вертикальных углов в 2 раза меньше угла , смежного с каждым из них.найти углы
Геометрия
сумма вертикальных углов в 2 раза меньше угла , смежного с каждым из них.найти углы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-вертикальный угол (их 2) у - смежный угол Вертик+смеж=180град у=2х*2 у=4х х+у=180 , подставим значение у во второе уравнение 4у+у=180 5у=180 у=180:5 у=36 град - вертик.угол 180-36=144град - смежный угол
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