(а-в)² _____ а²-в²

Гость: Гость:

Если я правильно понял, то это дробь и её надо сократить. Начну преобразования со знаменателя. a²-b² - это разность квадартов. Применю соответствующую формулу: a²-b² = (a-b)(a+b) Дробь теперь имеет такой вид: (a-b)²/(a-b)(a+b) = a-b/a+b Ответ получен.