(а-в)² _____ а²-в²
Алгебра
(а-в)² _____ а²-в²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я правильно понял, то это дробь и её надо сократить. Начну преобразования со знаменателя. a²-b² - это разность квадартов. Применю соответствующую формулу: a²-b² = (a-b)(a+b) Дробь теперь имеет такой вид: (a-b)²/(a-b)(a+b) = a-b/a+b Ответ получен.
Гость:
(а-в)(а-в) = а-в (а-в)(а+в) а+в
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