составьте уравнение каксатальной к графику функции у=х^2 + 4 параллелтно прямой у = -2х+6.
Алгебра
составьте уравнение каксатальной к графику функции у=х^2 + 4 параллелтно прямой у = -2х+6.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=x^2 + 4 находим производную y'=2x y=-2x+6 находим производную y'=-2 приравниваем 2x=-2 следовательно x=-1 подставляем в уравнения y=-1^2+4=1+4=5 y=-2*-1+6=2+6=8 т.е в точках (-1;5);(-1;8) касательная и прямая либо паралельны либо касаются в точке составим уравнение x^2+4=-2x+6 x^2+2x-2=0 D=4-4(1)(-2)=12 x1=(-2+корень из D)/2 =-1+корень из 3 x2=(-2- корень из D)/2= -1- корень из 3
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