из двух пунктов одновременно навстречу друг другу на лошадях выехали два всадника скорость одного 18,5 км в час ,а скорость другого в 1.2 больше .Через сколько они встретятся ,если расстояние между пунктами 16.28км?

Математика

из двух пунктов одновременно навстречу друг другу на лошадях выехали два всадника скорость одного 18,5 км в час ,а скорость другого в 1.2 больше .Через сколько они встретятся ,если расстояние между пунктами 16.28км?

Автор: Гость