из двух пунктов одновременно навстречу друг другу на лошадях выехали два всадника скорость одного 18,5 км в час ,а скорость другого в 1.2 больше .Через сколько они встретятся ,если расстояние между пунктами 16.28км?
Математика
из двух пунктов одновременно навстречу друг другу на лошадях выехали два всадника скорость одного 18,5 км в час ,а скорость другого в 1.2 больше .Через сколько они встретятся ,если расстояние между пунктами 16.28км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)18,5*1,2=22,2(км/ч)-U 2 всадника 2)18,5+22,2=40,7(км/ч)-U сближения 3) 16,28:40,7=0,4(ч) Ответ: ... ...
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