Как стрелять с пулемёта в Warkraft 2

Экономика
Как стрелять с пулемёта в Warkraft 2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
правление: Мышь 1 - два передних пулемёта Мышь 2 - задний пулемёт
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