при какой температуре сопротивление медного проводника будет в 3 раза больше, чем при t 0=0 градусов
Физика
при какой температуре сопротивление медного проводника будет в 3 раза больше, чем при t 0=0 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
IR^2t=mc(t2-t1) t-время =1 сек I1=I2 R2=3R1 9I2R1^2=mc(t2-t1) I1R1^2=mc(t1-t0) ________________ 9= (t2-t1)/t1 9t1=t2-t1 10t1=t2 ответ: при температуре в 10 раз большей чем изначально
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