составьте молекулярные и ионные уравнения реакций с помощью которых можно осуществить превращения : P-P2O5-H3PO4-NaH2PO4-Na2HPO4-Na3PO4

Гость: Гость:

4P(красн.) + 5O2 = P4O10 (не существует Р2О5, он сразу димеризуется, так и передай своей училке) P2O5 + 6H2O = 4H3PO4 Na2HPO4 + H3PO4 = 2NaH2PO4 HPO4(2-)+3H(-)+ PO4(3-)=2H2PO4(-) NaH2PO4 + NaOH(разб.) = Na2HPO4 + H2O H2PO4(-)+ОН(-)=HPO4(2-)+H2O Na2HPO4 + NaOH(конц.) = Na3PO4 + H2O HPO4(2-)+ОН(-)=PO4(3-)+H2O