пылинка q=1 нКл неподвижно висит в однородном электрическом поле напряженностью 2*10^(4) Н/Кл,вектор направленности направлен вверх.Найти массу пылинки и сколько избыточных электронов содержит пылинка
Физика
пылинка q=1 нКл неподвижно висит в однородном электрическом поле напряженностью 2*10^(4) Н/Кл,вектор направленности направлен вверх.Найти массу пылинки и сколько избыточных электронов содержит пылинка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) так как пылинка в равновесии..я так понял то Fп = Fт = mg E = F/q = mg/q, отсюда: m = E*q/g = 2*10^(4) * 10^(-9)/10 = 2*10^(-6) кг 2) 10^(-9)/1.6 * 10^(-19) = 0.625 * 10*^(10) наверное так второе решается
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