какой угол образует диагональ прямоугольного параллелепипеда с его основанием если его стороны основания и высота параллелепипеда относятся соответственно 4:3:5

Геометрия

какой угол образует диагональ прямоугольного параллелепипеда с его основанием если его стороны основания и высота параллелепипеда относятся соответственно 4:3:5

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