какой угол образует диагональ прямоугольного параллелепипеда с его основанием если его стороны основания и высота параллелепипеда относятся соответственно 4:3:5
Геометрия
какой угол образует диагональ прямоугольного параллелепипеда с его основанием если его стороны основания и высота параллелепипеда относятся соответственно 4:3:5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть одна сторона равна 4x, тогда две другие 3x и 5x Диагональ основания равна l=√((4x)^2+(3x)^2)=√(25x^2)=5x tg(A)=5x/5x=1 => A=45 градусов
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