Помогите, пожалуйста))) еще одно такое же задание))) 1) CuSO4 + ... = Na2SO4+ ... 2) CuCl2+ ...= BaCl2+ ... 3) CuSO4+ ...= Cu(OH)2+ ... 4) AlCl3+ ...= NaCl+... 5) Al2(SO4)3 + ...= Al(OH)3 + ... 6) Fe2(SO4)3 + ...= Fe(OH)3 + ...
Химия
Помогите, пожалуйста))) еще одно такое же задание))) 1) CuSO4 + ... = Na2SO4+ ... 2) CuCl2+ ...= BaCl2+ ... 3) CuSO4+ ...= Cu(OH)2+ ... 4) AlCl3+ ...= NaCl+... 5) Al2(SO4)3 + ...= Al(OH)3 + ... 6) Fe2(SO4)3 + ...= Fe(OH)3 + ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CuSO4+2NaCl=Na2SO4+CuCI2 CuCl2 +BaSO4=BaCl2+CuSO4 CuSO4+H2O=Cu(OH)2+SO3 AlCl3+Na2SO4=NaCl+Al Al2(SO4)3 + 6NaOH = 2Al(OH)3 + 3Na2SO4 Fe2(SO4)3+2Al(OH)3=2Fe(OH)3+Al2(So4)3
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