Помогите, пожалуйста))) еще одно такое же задание))) 1) CuSO4 + ... = Na2SO4+ ... 2) CuCl2+ ...= BaCl2+ ... 3) CuSO4+ ...= Cu(OH)2+ ... 4) AlCl3+ ...= NaCl+... 5) Al2(SO4)3 + ...= Al(OH)3 + ... 6) Fe2(SO4)3 + ...= Fe(OH)3 + ...

Химия

Помогите, пожалуйста))) еще одно такое же задание))) 1) CuSO4 + ... = Na2SO4+ ... 2) CuCl2+ ...= BaCl2+ ... 3) CuSO4+ ...= Cu(OH)2+ ... 4) AlCl3+ ...= NaCl+... 5) Al2(SO4)3 + ...= Al(OH)3 + ... 6) Fe2(SO4)3 + ...= Fe(OH)3 + ...

Автор: Гость