начертите схему электрической цепи,состоящей из источника тока,ключа,реостата и звонка,соединённых последовательно,а так же амперметра и вольтметра для изменения силы тока в звонке и напряжения на нём?

Физика

начертите схему электрической цепи,состоящей из источника тока,ключа,реостата и звонка,соединённых последовательно,а так же амперметра и вольтметра для изменения силы тока в звонке и напряжения на нём?

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