На коромысле уравновешены два ведра, заполненые до краев водой. В одно из вёдер положили деревянный брусок, так что часть воды вылилась. Нарушится ли равновесие? 1) Нарушится, перевесит ведро без бруска. 2) Нарушится, пере...

Физика

На коромысле уравновешены два ведра, заполненые до краев водой. В одно из вёдер положили деревянный брусок, так что часть воды вылилась. Нарушится ли равновесие? 1) Нарушится, перевесит ведро без бруска. 2) Нарушится, перевесит ведро с бруском. 3) Равновесие не нарушится. 4) Равновесие нарушится, перевесит то ведро, у которого площадь дна меньше.

Автор: Гость