С каким способом действия при определении написания безударного личного окончания глагола ты согласен?А) (ты) выуч…шь – глагол 1 спряжения, так как неопределённая форма выучивать, поэтомувыучешьБ) (он) бре…т – глагол 2 спряжени...
Русский язык
С каким способом действия при определении написания безударного личного окончания глагола ты согласен?А) (ты) выуч…шь – глагол 1 спряжения, так как неопределённая форма выучивать, поэтомувыучешьБ) (он) бре…т – глагол 2 спряжения, так как неопределённая форма брить, поэтому бреитВ) (мы) провер…м – глагол 1 спряжения, так как неопределённая форма проверять, поэтомупроверемГ) (вы) глад…те – глагол 2 спряжения, так как неопределённая форма гладить, поэтомугладите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ Г. В остальных случаях неправильно подобрана неопр. форма, несовпадение по виду глагола.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
. При засолке на 10 кг рыбы кладут 3,5 кг соли. Сколько потребуется соли для засолки 2 ц рыбы? решите при помощи пропорции. человек может произне...
Українська література