С каким способом действия при определении написания безударного личного окончания глагола ты согласен?А) (ты) выуч…шь – глагол 1 спряжения, так как неопределённая форма выучивать, поэтомувыучешьБ) (он) бре…т – глагол 2 спряжени...

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С каким способом действия при определении написания безударного личного окончания глагола ты согласен?А) (ты) выуч…шь – глагол 1 спряжения, так как неопределённая форма выучивать, поэтомувыучешьБ) (он) бре…т – глагол 2 спряжения, так как неопределённая форма брить, поэтому бреитВ) (мы) провер…м – глагол 1 спряжения, так как неопределённая форма проверять, поэтомупроверемГ) (вы) глад…те – глагол 2 спряжения, так как неопределённая форма гладить, поэтомугладите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ Г. В остальных случаях неправильно подобрана неопр. форма, несовпадение по виду глагола.
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