Тип химической связи электронной и структурной формулы MgS
Химия
Тип химической связи электронной и структурной формулы MgS
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Ионная связь - связь, образованная ионами
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