У человека гипертрихоз наследуется как рецессивные , сцепленный с У-хромосомный признак, а дальтонизм-как рецессивный , сцепленный с Х - хромосомный признак. какие дети будут от брака мужчины с гипертрихозом и нормальным зрение...
Биология
У человека гипертрихоз наследуется как рецессивные , сцепленный с У-хромосомный признак, а дальтонизм-как рецессивный , сцепленный с Х - хромосомный признак. какие дети будут от брака мужчины с гипертрихозом и нормальным зрением с женщиной , гетерозиготной по гену дальтонизма?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
позорище, куча биологов, а генетические задачи решать никто не умеет) Ха-дальтонизм Уа-гипертрихоз ХАУа х ХАха ХАХА(бабень с нормальным зрением) : ХАха( бабень с нормальным зрением): ХАУа(мужик гипертрихоз, но видит нормально): хаУа(мужик которому не повезло по жизни)
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