У человека гипертрихоз наследуется как рецессивные , сцепленный с У-хромосомный признак, а дальтонизм-как рецессивный , сцепленный с Х - хромосомный признак. какие дети будут от брака мужчины с гипертрихозом и нормальным зрение...

Биология

У человека гипертрихоз наследуется как рецессивные , сцепленный с У-хромосомный признак, а дальтонизм-как рецессивный , сцепленный с Х - хромосомный признак. какие дети будут от брака мужчины с гипертрихозом и нормальным зрением с женщиной , гетерозиготной по гену дальтонизма?

Автор: Гость