сумма первых восьми членов арифметической прогрессии равна 66,а сумма первых четырёх её членов равна 21.Найдите первый член прогрессии

Алгебра
сумма первых восьми членов арифметической прогрессии равна 66,а сумма первых четырёх её членов равна 21.Найдите первый член прогрессии
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S(8)=(a1+a8)*8/2=66          (a1+a1+7d)*4=66           2*a1+7d=16,5   S(4)=(a1+a4)*4/2=21         (a1+a1+2d)*2=21          Решим систему уравнений: 2*a1+7d=16,5 2*a1+2d=10,5 применим метод сложения: 5d=6,5 d=1,3 2а1+2*1,3=10,5 а1+1,3=10,5:2 а1+1,3=5,25 а1=3,95   Ответ:3,95  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
В воде распространяются пучки света красного, зеленого и голубого цветов .Скорость распространения какого из пучков больше ?
Ответить
Математика
хоровая студия гастролировала 18 дней. из них 12 дней она давала 3 концерта в день, два дня - по 1 концерту, а остальные дни - по 2 концерта в день...
Ответить
Обществознание
полководец 18 века прославвившееся в битве при Кангуле получивший титул "Задунайский"
Ответить
Математика
в двух залах 249 стульев. в 1 зале 15 рядов по 10 стульев. остальные стулья поставили во 2 зале в 9 рядов поровну. сколько стульев в каждо ряду вто...
Ответить
Математика
в коробке лежат 6 синих карандашей и 4 красных. Какова вероятность того , что из трех наугад выбранных карандашей 2 будут синими и  1 красным?
Ответить