сумма первых восьми членов арифметической прогрессии равна 66,а сумма первых четырёх её членов равна 21.Найдите первый член прогрессии
Алгебра
сумма первых восьми членов арифметической прогрессии равна 66,а сумма первых четырёх её членов равна 21.Найдите первый член прогрессии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S(8)=(a1+a8)*8/2=66 (a1+a1+7d)*4=66 2*a1+7d=16,5 S(4)=(a1+a4)*4/2=21 (a1+a1+2d)*2=21 Решим систему уравнений: 2*a1+7d=16,5 2*a1+2d=10,5 применим метод сложения: 5d=6,5 d=1,3 2а1+2*1,3=10,5 а1+1,3=10,5:2 а1+1,3=5,25 а1=3,95 Ответ:3,95
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