в двух залах 249 стульев. в 1 зале 15 рядов по 10 стульев. остальные стулья поставили во 2 зале в 9 рядов поровну. сколько стульев в каждо ряду второго зала?
Математика
в двух залах 249 стульев. в 1 зале 15 рядов по 10 стульев. остальные стулья поставили во 2 зале в 9 рядов поровну. сколько стульев в каждо ряду второго зала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего - 249 стульев 1 зал- 15 по 10 2 зал 9-? 15*10=150 249-150=99 99/9= 10 стульев
Гость:
15*10=150 стульев- в первом зале 249-150=99 стульев -во втором зале 99:9=11 стульев в каждом ряду второго зала
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