Эссе на тему Без нужды живет кто деньги бережет

Гость: Гость:

Эссе "Без нужды живет кто деньги бережот" Что есть деньги? Материальное средство, необходимое для проживания человека в современном обществе. Но, как мы знаем, людская жадность всегда наровила перехватить себе больший кусок пирога, и не важно, как это может отразится на состоянии других, да и на тебе, любимом. Людям свойственно (не всем конечно, но большенству) спускать денежные средства на совершенно не нужные вещи. Хотя бы взять людей, которые страдают весьма расспространенной "болезнью" (по иному назвать не могу) - Шопоголизм. Данный тип людей все сметает на своем пути, лишь бы купить. Но потом, спустив все что можно на совершенно не нужное, они остаются с пустыми кошельками и нет даже денег на удовлетворение элементарных физиологических потребностей, проще говоря - на пищу. Другой же тип людей - бережливый. Они никогда не поступают опрометчиво и всегда строго контролируют свои расходы и при покупке той или иной вещи, несколько раз взвесят все "за" и "против". И токлько потом, решаются на покупку. Так стоит ли лишний раз говорить, что для комфортного проживания, необходимо быть более сдерженным в своих порывах, быть более ясным рассудком и в конце-концов, думать не только о сегоднешнем дне, но и планировать на будущее свое проживание. _____________________________________________ Надеюсь хоть чуть-чуть Вам помогла.