Звуко-буквенный разбор:лучи,снижинки
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Звуко-буквенный разбор:лучи,снижинки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лучи- лу-чи(2 слога) л-( л) согл., сонорн, тв, у-(у) гл,безуд, ч(ч")согл, мягк, гл, и(и)гл, уд 4 буквы,4 звука. Снежинки- сне-жин-ки(3 слога) с(с")согл, мягк, гл, н(н")согл, мягк, сонорн., е(и)гл, безуд, ж(ж)согл., зв, тв, и(ы)гл,уд, н(н) согл,тв,сонорн, к(к")согл, мягк, гл, и(и)гл,безуд. 8 букв,8 звуков
Гость:
Лучи-2слога.(луч,и) л-(л)-согл,зв,непар,тв,пар. у-(у)-гл,безуд,в сл.поз. ч-(ч,)-согл,глух,непар.мяг,непар. и-(и)-гл,удар,в сил.поз. 4б.4зв. Снежинки-3сл.(снижынки) с-(с)-согл,глух,пар,тв,пар. н-(н)-согл,зв,непар,тв,пар. е-(и)-гл,безуд,в сл.поз. ж-(ж)-согл,зв,пар,тв,непар. и-(ы)-гл,удар,в сил.поз. н-(н)-согл,зв,пар,тв,пар. к-(к)-согл,глух,пар,тв,пар. и-(и)-гл,безуд,в сл.поз. 8б.8зв.
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