для чео петр великий создал сенат?

Гость: Гость:

Высший государственный орган, подчиненный императору,как высший орган государственной власти и законодательства. С начала XIX века осуществлял надзорные функции за деятельностью государственных учреждений,высшая кассационная инстанция.Для создания законов и реформ для этого он его и создал.