для чео петр великий создал сенат?

Обществознание
для чео петр великий создал сенат?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высший государственный орган, подчиненный императору,как высший орган государственной власти и законодательства. С начала XIX века осуществлял надзорные функции за деятельностью государственных учреждений,высшая кассационная инстанция.Для создания законов и реформ для этого он его и создал.
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