1. Найдите длину отрезка AM и градусную меру угла ABK, если BM – медиана, а BK – биссектриса треугольника ABC и известно, что AC = 17 см, угол ABC равен 84° .

Геометрия
1. Найдите длину отрезка AM и градусную меру угла ABK, если BM – медиана, а BK – биссектриса треугольника ABC и известно, что AC = 17 см, угол ABC равен 84° .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 в треугольнике АВС ВМ - медиана следовательно делит АС пополам АМ=АС/2=17/2=8,5 ВК- биссектриса делит угол АВС пополам ABK =АВС/2=84/2=42  угол ABK = 42 AM=8.5cm
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