Какие задачи внешней политики удалось решить России в 18 веке и каковы способы их решения?
Обществознание
Какие задачи внешней политики удалось решить России в 18 веке и каковы способы их решения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Выход к Балтийскому морю ( Северная война 1700-1721) 2) Присоединение Причерноморья, Приазовья,Прикубани, право иметь военный флот в Черном море( Русско-турецкая война 1768-1774) 3) 1772, 1792, 1795 Разделы Речи Посполитой
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