Расчитайте массу осадка полученного при взаимодействии 200 г 30% раствора CoCL2 с избытком раствора NaOH.
Химия
Расчитайте массу осадка полученного при взаимодействии 200 г 30% раствора CoCL2 с избытком раствора NaOH.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
но как? как можно это не уметь решать??? CoCL2+2NaOH= Co(OH)2+ 2NaCL 200*0,3=60 г 60/130=0,46 моль 0,46*93=42,923 г
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