1)проведите фонетический разбор слва солёная. 2)проведите морфологический разбор слова протоптанную и разбивая. 3)проведите синтаксический разбор предложения Однажды в горах я набрёл на оленью тропу,протоптанную к одинокому кедру.
Русский язык
1)проведите фонетический разбор слва солёная. 2)проведите морфологический разбор слова протоптанную и разбивая. 3)проведите синтаксический разбор предложения Однажды в горах я набрёл на оленью тропу,протоптанную к одинокому кедру.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
' Солёная 4слога со лё на я с (с)зв. о л ё о н а я
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