Найдите и исправьте лексические ошибки в следующих предложениях (из материалов прессы, радио и телепередач). Запишите исправленный вариант. 1) Как только я выдержала экзамены, то сейчас же поехала с мамой, мебелью и братом на д...

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Найдите и исправьте лексические ошибки в следующих предложениях (из материалов прессы, радио и телепередач). Запишите исправленный вариант. 1) Как только я выдержала экзамены, то сейчас же поехала с мамой, мебелью и братом на дачу. 2) Природа была в великолепии. 3) Больной попросил сестру принести себе воды. 4) Мы смотрели спектакль в новом театре, и он показался нам очень необычным. 5) Людей, приезжающих на отдых в Грецию, никогда не мучает ностальгия по Родине. 6) Выходец из России, этот неунывный человек окончил медицинский факультет, хотя никогда врачом не работал, был необыкновенно богат и хлебосолен. 7) Премию уникальному специалисту решили заплатить валютой. 8) Особенно важную роль призван выполнить новый Закон об образовании. 9) Дед с бабушкой уехал в свой родной город. 10) Взяв словарь, я отправилась в читальный зал, открыв его, мне открылся мир определений.

Автор: Гость