Найдите и исправьте лексические ошибки в следующих предложениях (из материалов прессы, радио и телепередач). Запишите исправленный вариант. 1) Как только я выдержала экзамены, то сейчас же поехала с мамой, мебелью и братом на д...
Русский язык
Найдите и исправьте лексические ошибки в следующих предложениях (из материалов прессы, радио и телепередач). Запишите исправленный вариант. 1) Как только я выдержала экзамены, то сейчас же поехала с мамой, мебелью и братом на дачу. 2) Природа была в великолепии. 3) Больной попросил сестру принести себе воды. 4) Мы смотрели спектакль в новом театре, и он показался нам очень необычным. 5) Людей, приезжающих на отдых в Грецию, никогда не мучает ностальгия по Родине. 6) Выходец из России, этот неунывный человек окончил медицинский факультет, хотя никогда врачом не работал, был необыкновенно богат и хлебосолен. 7) Премию уникальному специалисту решили заплатить валютой. 8) Особенно важную роль призван выполнить новый Закон об образовании. 9) Дед с бабушкой уехал в свой родной город. 10) Взяв словарь, я отправилась в читальный зал, открыв его, мне открылся мир определений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 как только я сдала экзамены, мы сейчас же погрузили мебель и поехали с мамой и братом на дачу. 2 природа была великолепна 3 больноу попросил сестру принести ему воды 4 спектакль, который мы смотрели в новом театре, показался нам очень необычным. 5 людей, приезжающих на отдых в Грецию, никогда не мучает ностальгия. 6 Выходец из России, этот неунывающий человек, окончил медицинский факультет, хотя никогда врачом не работал, был необыкновенно богат и хлебосолен. 7 Премию уникальному специалисту решили выдать валютой. 8 Особенно важное значение призван выполнить новый Закон об образовании. 9 Дед с бабушкой уехали в свой родной город. 10 Открыв словарь, с которым я отправилась в читальный зал, мне открылся мир определений.
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