Какие цели преследовали крестоносцы, стремясь покорить северо-западные земли?
Обществознание
Какие цели преследовали крестоносцы, стремясь покорить северо-западные земли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тем что там более удобное местоположение и находиться провизия и боеприпа сы с помощью которых они могли бы продолжить свой поход и тем что именно там располагалось большая часть населения русских,удар по ним вызвал коренным переломом между войной русскими и крестоносцами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Українська література
С какими трудностями встречается человек при освоении природных богатств Западно - Сибирской равнины?
Алгебра