Какие цели преследовали крестоносцы, стремясь покорить северо-западные земли?

Гость: Гость:

Тем что там более удобное местоположение и находиться провизия и боеприпа сы с помощью которых они могли бы продолжить свой поход и тем что именно там располагалось большая часть населения русских,удар по ним вызвал коренным переломом между войной русскими и крестоносцами.