Какие цели преследовали крестоносцы, стремясь покорить северо-западные земли?

Обществознание
Какие цели преследовали крестоносцы, стремясь покорить северо-западные земли?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тем что там более удобное местоположение и находиться провизия и боеприпа сы с помощью которых они могли бы продолжить свой поход и тем что именно там располагалось большая часть населения русских,удар по ним вызвал коренным переломом между войной русскими и крестоносцами.
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