объем комнаты-45.36м кубических а площадь-16.8квадратных метров. найдите высоту потолка комнаты
Математика
объем комнаты-45.36м кубических а площадь-16.8квадратных метров. найдите высоту потолка комнаты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть а - длина комнаты, b - ширина комнаты, h - высота комнаты. Тогда объем комнаты - V=abh, площадь комнаты - S=ab. Тогда h=V/S=45.36/16.8=2.7 (м)
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