Решите уравнение: 6(у-3)-(у-1)=19

Математика
Решите уравнение: 6(у-3)-(у-1)=19
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6(у-3)-(у-1)=19 6y-18-y+1=19 6y-y=19+18-1 5y=36 y=36 : 5 y=7.2
Гость:
Решение 6y-18-y+1=19 5y=36 Y=7,2 Ответ:7,2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
как ты помнишь, экономисты выделяют обязательные и произвольные расходы семьи, отдельного человека. Объясни, почему это разделение является весьма ...
Ответить
Биология
Почему долголетие древесных пород сокращяется?
Ответить
Химия
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!вещество содержит 57,5% Na, 40% O2, 2.5%H2. Относительно молекулярная масса этого вещества равна 40 определите молекулярную фор...
Ответить
Алгебра
сколько процентов развернутого угла составляет 1/5 часть прямого угла? 
Ответить
Математика
Грузовая машина проехала 336 км со средней скоростью 42км/ч.На обратный путь машина затратила на 1 ч меньше.С какой средней скоростью ехала машина ...
Ответить