Решите уравнение: 6(у-3)-(у-1)=19
Математика
Решите уравнение: 6(у-3)-(у-1)=19
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6(у-3)-(у-1)=19 6y-18-y+1=19 6y-y=19+18-1 5y=36 y=36 : 5 y=7.2
Гость:
Решение 6y-18-y+1=19 5y=36 Y=7,2 Ответ:7,2
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