как ты помнишь, экономисты выделяют обязательные и произвольные расходы семьи, отдельного человека. Объясни, почему это разделение является весьма условным
География
как ты помнишь, экономисты выделяют обязательные и произвольные расходы семьи, отдельного человека. Объясни, почему это разделение является весьма условным
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
поскольку для разных людей обязательные и произвольные расходы- дело разное.например комуто покупка красной икры каж день-обязаловка,а комуто- колбаса - редко .
Гость:
Обязательные- расходы на еду,на оплату счетов и т.д. Произвольные- расходы,которые мы не планируем,т.е. на те потребности,которые возникают в следствие чего-то. Наши расходы зависят от потребностей. Т.е. мы создаём планы,а время решает.так сказать
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