как ты помнишь, экономисты выделяют обязательные и произвольные расходы семьи, отдельного человека. Объясни, почему это разделение является весьма условным

Гость: Гость:

Обязательные- расходы на еду,на оплату счетов и т.д. Произвольные- расходы,которые мы не планируем,т.е. на те потребности,которые возникают в следствие чего-то. Наши расходы зависят от потребностей. Т.е. мы создаём планы,а время решает.так сказать