Почему долголетие древесных пород сокращяется?

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В крупных городах и промышленных центрах продолжительность жизни древесных пород в несколько раз меньше, чем в естественных условиях - лесах, горах и т.д. Хотя в лесах тоже достаточно мусора, чтобы отравлять жизнь растениям и животным и загрязнять окружающую среду. Сокращение жизни древесных пород происходит из-за того, что в городах загрязнённый воздух, в лесах - много мусора и растения не могут приспособиться к такой среде обитания, они вынуждены тратить огромные запасы энергии для того, чтобы выработать кислород и очистить воздух (в городах), а на развитие остаётся мало энергии.