эссе на тему" первое условие исправления-осознание своей вины" заранее огромное спасибо  

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Эссе "Первое условие исправления - осознания своей вины." Человеку свойственно оценивать и обдумывать свои поступки. Зачастую, совершая что ли отрицательное по отношению к другому человеку или к чьему то имуществу, мы испытывает угрызение совести, что, в прочем, не удивительно. Мы обдумываем каждое слово, каждое свое действие, брошенное на кого-либо. Тем самым, осознаем, что сделали и как могли навредить психологическому и духовному состоянию оскорбленного. И тут же, мастерски, пытаемся найти выход из сложившейся ситуации. Пытаемся исправить сказанное или сделанное. А не есть ли это исправление нас в лучшую сторону? Я считаю, что да. В конце-концов, мы приходим к осознанию содеянного, виним себя.Тем самым, воспитываемся нравственно, обогощаемся духовно и проходим, в какой-то степени, к духовной гармонии. Так что, прав был тот, кто когда то сказал: "Первое условие исправления - осознания своей вины."