в равнобокой трапеции большее основание равно 2,7 м, боковая сторона равна 1 м . угол меду ними 60 градусов. найти меньшее основание

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1, 7 см. все просто из соотношения сторон в прямоуг треугольнике. сторона против угла 30 град равна половине гипотенузы. значит по 0,5 см каждая (их таких две) значит, отнимая от 2.7 см 1 см получаем 1, 7 см.