какие типы растительности представлены на восточно- европейской равнине?
Українська література
какие типы растительности представлены на восточно- европейской равнине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь рапростаранены смешанные хвойно - широколивственные и широколивственные леса,полупустыни и пустыни с из злаково - полынной,полынной и полынно - солянковой растительностью. Только на Русской равнине в редкосных лесах лесотундры госпотствует ель,а в лесостепи главной лесообразующей породой является дуб.Тайга равнины отличается удивительным однообразием:во всех подзонах здесь господствуют еловые леса, которые на песчаном субтрате уступают место сосновым борам. В восточной части равнины в составе тайги возрастает роль сибирских хвойных пород. Степь занимает здесь наиибольшии площади в России,а тундра - отностельно небольшую территорию и представлена в основном южными кустарниковыми тундрами из из берёзки карликовой и ив.
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