Реакция оксида натрия с фосфорной кислотой.Коэффицент перед кислотой?
Химия
Реакция оксида натрия с фосфорной кислотой.Коэффицент перед кислотой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3Na20 + 2H3PO4 -> 2Na3PO4 + 3H2O
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