Составь предложение по следующим вопросам Что? Какая? Откуда? Что сделала?

Русский язык
Составь предложение по следующим вопросам Что? Какая? Откуда? Что сделала?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что ты делаешь? Какая у тебя мама? Откуда у тебя морожёное? Что сделала ты сегодня?
Гость:
Что ты делаешь сегодня? Какая у тебя проффесия? Откуда ты приедишь? Что сделала твоя сестра?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Лодка плывёт по реке со скоростью 8,4 км/ч.Впереди неё на расстоянии 2 км плывёт плот.Найди скрость плота,если известно,что лодка догнала его через...
Ответить
Русский язык
Замените словосочетание "в банковских сейфах" построенное на основе согласования синонимичным словосочетанием со связью управление.
Ответить
Русский язык
Помогите составить устное высказывание на тему Текст как единое целое!
Ответить
Геометрия
найти площадь пря моугольника, стороны которого равны ( под корнем 5 )+1 и ( под корнем 5 )-1
Ответить
Геометрия
CDEK -параллелограмм,О -точка пересечения его диагоналей.Найдите площадь параллелограмма,если площадь KOE равна 13,5дм в квадрате
Ответить