Составь предложение по следующим вопросам Что? Какая? Откуда? Что сделала?
Русский язык
Составь предложение по следующим вопросам Что? Какая? Откуда? Что сделала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что ты делаешь? Какая у тебя мама? Откуда у тебя морожёное? Что сделала ты сегодня?
Гость:
Что ты делаешь сегодня? Какая у тебя проффесия? Откуда ты приедишь? Что сделала твоя сестра?
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