найти площадь пря моугольника, стороны которого равны ( под корнем 5 )+1 и ( под корнем 5 )-1

Геометрия
найти площадь пря моугольника, стороны которого равны ( под корнем 5 )+1 и ( под корнем 5 )-1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S прямоугольника= a*b a=Корень из 5 +1= корень из 6 b= корень из 5-1=корень из 4 S=корень из 6*корень из 4=корень из 6*4=корень из 24 Ответ: S=корень из 24
Гость:
S=a*b=(√5+1)*(√5-1)=(√5)^2-1=5-1=4  
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