Человек, находящийся в 3 м от фонарного столба, бросает тень на землю длинной 1,5 м. Какова высота фонарного столба, если рост человека составляет 1,8 м.

Гость: Гость:

получается прмоугольный треугольник. Гипотенуза неизвестна (она и не нужна) Больший катет (это растояние до человека и его тень- 3м+1.5м= 4.5м). Другой катет равен длине столба. Ещё в треугольнике параллельно столбу есть линия- высота человека. Получаются подобные треугольники. и из подобия следует, что 1.5/4.5 = 1.8/Х. отсюд Х=4.5*1.8/1.5 Х=5.4