при розмелюванни пшеници на борошно одна восьма йде на висивки.Скильки потрибно тритонних машин,щоб забрати з млина одержане борошно,якщо висивки становили 1200 кг?

Математика

при розмелюванни пшеници на борошно одна восьма йде на висивки.Скильки потрибно тритонних машин,щоб забрати з млина одержане борошно,якщо висивки становили 1200 кг?

Автор: Гость