при розмелюванни пшеници на борошно одна восьма йде на висивки.Скильки потрибно тритонних машин,щоб забрати з млина одержане борошно,якщо висивки становили 1200 кг?
Математика
при розмелюванни пшеници на борошно одна восьма йде на висивки.Скильки потрибно тритонних машин,щоб забрати з млина одержане борошно,якщо висивки становили 1200 кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1200*7=8400кг=8,4т муки получается 8,4/3=2,8 округляем и получаем 3 машины Ответ. нужно 3 машины.
Гость:
1) 1200 х 8 = 9600 = 9,6 тонн муки 2) 9,6 : 3 =3,2 значит нужно 4 трёхтонных машины
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