Дан прямоугольный треугольник АВС с катетами АВ=16см и ВС=12см. Отрезок SC,равный 20см,- перпендикуляр к плоскости АВС. а) Найдите CS+SB+BA. б) Найдите угол между прямой SA и плоскостью АВС.
Геометрия
Дан прямоугольный треугольник АВС с катетами АВ=16см и ВС=12см. Отрезок SC,равный 20см,- перпендикуляр к плоскости АВС. а) Найдите CS+SB+BA. б) Найдите угол между прямой SA и плоскостью АВС.
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