Дан прямоугольный треугольник АВС с катетами АВ=16см и ВС=12см. Отрезок SC,равный 20см,- перпендикуляр к плоскости АВС. а) Найдите CS+SB+BA. б) Найдите угол между прямой SA и плоскостью АВС.

Геометрия

Дан прямоугольный треугольник АВС с катетами АВ=16см и ВС=12см. Отрезок SC,равный 20см,- перпендикуляр к плоскости АВС. а) Найдите CS+SB+BA. б) Найдите угол между прямой SA и плоскостью АВС.

Автор: Гость