Расставь слова в правильном порядке- так чтобы получились предложения и запиши их. 1) old/Granny/ weak/is/and 2) Chuck/black/is/a/little/dog

Английский язык

Расставь слова в правильном порядке- так чтобы получились предложения и запиши их. 1) old/Granny/ weak/is/and 2) Chuck/black/is/a/little/dog

Автор: Гость