Расставь слова в правильном порядке- так чтобы получились предложения и запиши их. 1) old/Granny/ weak/is/and 2) Chuck/black/is/a/little/dog
Английский язык
Расставь слова в правильном порядке- так чтобы получились предложения и запиши их. 1) old/Granny/ weak/is/and 2) Chuck/black/is/a/little/dog
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Granny is old and weak 2) Chuck is a little black dog
Гость:
Chuck is a little black dog Granny is weak and old
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