Уменьшаемое равно а, вычитаемое равно b.Чему будет равен результат, если от уменьшаемого отнять разность этих чисел?

Математика

Уменьшаемое равно а, вычитаемое равно b.Чему будет равен результат, если от уменьшаемого отнять разность этих чисел?

Автор: Гость