Высота жилого дома составляет 2 - 5 высоты телевизионной башни,а высота школьного здания-четвёртую часть высоты жилого дома.Най...
Математика
Высота жилого дома составляет 2 - 5 высоты телевизионной башни,а высота школьного здания-четвёртую часть высоты жилого дома.Найди высоту школы и жилого дома,если высота телевизионной башни 180м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180* (2/5)= 72 м - высота жилого дома 72/4=18м - высота школьного здания Ответ. 72м - высота жилого дома, 18м высота школы
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